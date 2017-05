Matura: Język angielski rozszerzony. Najtrudniejsze zadania, powtórka

Matura 2017 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym startuje już w poniedziałek (9 maja) o godz. 14:00. Sprawdziliśmy, jakie zadania mogą okazać się dla maturzystów najtrudniejsze. Warto zrobić szybką powtórkę i przejrzeć zagadnienia, które przysparzają uczniom najwięcej problemów.

Zdjęcie Matura w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi /Fot. Marian Zubrzycki /FORUM

Arkusza maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zawierał w ubiegłym roku 29 zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru lub zadań na dobieranie) i 9 zadań otwartych (8 krótkiej i 1 rozszerzonej odpowiedzi).



Cztery najważniejsze obszary



Zadania z języka angielskiego na maturze rozszerzonej sprawdzały umiejętności uczniów w czterech podstawowych obszarach: rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi) oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej (ostatnie zadanie otwarte).

Średni wynik z rozszerzonej matury z języka angielskiego



Jak informuje CKE, absolwenci uzyskali w 2016 roku średni wynik na poziomie 55 proc.



Najlepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstów pisanych oraz napisaniem własnej, dłuższej wypowiedzi (średni wynik w tych obszarach wyniósł 61 proc.). Nieco gorzej było u maturzystów z rozumieniem ze słuchu (średni wynik to 59 proc.). Najwięcej problemów przysporzyła im część, w której mieli wykazać się znajomością środków językowych (średni wynik wyniósł tylko 38 proc.).

Najtrudniejsze zadania z języka angielskiego - poziom rozszerzony



Oto konkretne zadania, z którymi uczniowie nie umieli sobie poradzić.



Największym zadaniem spośród zadań ze słuchu okazało się zad. 2.3.

Zdjęcie - / CKE /

W zadaniu należało zwrócić uwagę, gdy osoba mówiąca stwierdziła, że nie była w stanie skorzystać z instrukcji obsługi monitora, ponieważ była ona dostarczona na płycie CD, a monitor nie działał. Zdający zasugerowali się występującym w tekście i zadaniu wyrażeniem "get a refund", dlatego zaznaczali odpowiedź B. Jednak z nagrania wynikało wyraźnie, że klient nie jest zainteresowany otrzymaniem zwrotu pieniędzy, co wykluczało odpowiedź B.



W przypadku znajomości środków językowych najtrudniejsze okazało się zadanie 9.

Zdjęcie / CKE /

W zadaniu 9.2. zdający powinni uzupełnić zdanie fragmentem "There has been a rise in". Zamiast tego często używali niewłaściwego przyimka (np. "of" zamiast "in"). Inne typowe błędy to użycie czasownika "have" zamiast "has" w odniesieniu do słowa "rise".

W ostatnim zadaniu otwartym maturzyści mieli do wyboru dwa tematy:



Zdjęcie / CKE /

Po raz pierwszy na maturze z języka angielskiego pojawił się wśród tematów artykuł publicystyczny (drugi temat). Jak wskazuje CKE, maturzyści poradzili sobie z nim dobrze, ale często zapominali o ważnych elementach - tytule artykule lub wstępie.

Przypomnijmy, że artykuł publicystyczny musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. CKE opublikowało przykładową, poprawnie sformułowaną wypowiedź. Zawiera ona intrygujący tytuł oraz wstęp:



Zdjęcie - / CKE /

