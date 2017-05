Matura z matematyki 2017. Przecieki, trudne pytania i cztery kroki

Matematyka na poziomie podstawowym, już jutro o godzinie 9:00 uczniowie zmierzą się z tym egzaminem. Jakie pytania sprawiają zwykle największą trudność? Czy to możliwe, żeby arkusze CKE wyciekły? I o czym należy pamiętać zabierając się za rozwiązywanie zadań z matematyki? Przypominamy!

Zdjęcie Matura 2017 z matematyki już w piątek o godzinie 9:00 /Tytus Żmijewski /PAP

Na egzamin maturalny z matematyki można zabrać na salę: linijkę, prosty kalkulator i cyrkiel. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiór tablic i wzorów matematycznych, z których każdy maturzysta będzie mógł skorzystać podczas pisania egzaminu.

Rozwiązując kolejne zadania warto pamiętać o zasadzie czterech kroków, którą sformułował słynny amerykański matematyk George Polya. W książce "Jak to rozwiązać" przekonuje, że rozwiązywanie każdego zdania z matematyki powinno się składać z następujących etapów:



1. Przeczytać i zrozumieć zadanie - wiedzieć, co jest zadane, a co mamy znaleźć, obliczyć lub wykazać.

2. Przygotować plan rozwiązania. Przypomnieć sobie fakty, twierdzenie, metody, pojęcia, o których zadanie nie mówi może wprost, ale które mogą być potrzebne lub pomocne.

3. Starannie wykonać plan.

4. Rzucić okiem wstecz: sprawdzić rozwiązanie, przeanalizować je. Wyciągnąć wnioski (choćby dlatego, że podobna metoda może przydać się przy innej okazji).

Metoda na pewno przysłuży się maturzystom nie tylko do rozwiązywania zadań zamkniętych z matematyki, ale przede wszystkim otwartych. Tych drugich na maturze będzie mniej, ale będą one wyżej punktowane. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym w ubiegłym roku składał się z 25 zadań zamkniętych oraz 9 zadań otwartych.



Jak się okazuje to właśnie z zadaniami otwartymi maturzyści mieli największe problemy. Które z zdań na matematyce - poziom podstawowy okazało się najtrudniejsze? Pisaliśmy, o tym tutaj (ZOBACZ)

Wyciekły arkusze z matematyki, uważajcie!

Przecieki z matematyki, wyciekły arkusze CKE z matematyki poziom podstawowy - z takimi hasłami możecie się spotkać w internecie. Czy to rzeczywiście tegoroczne arkusze maturalne? Oczywiście, że nie. Zwykli oszuści próbują wykorzystać łatwowierność zestresowanych przed maturą z matematyki uczniów. Zwykle w tego rodzaju ofertach, aby poznać treść zadań - "wystarczy" zapłacić. Nie dajcie się oszukać! Arkusze CKE są bardzo dobrze zabezpieczone.



Gdyby zadania rzeczywiście wyciekły, egzamin maturalny zostałby unieważniony. Abiturienci musieliby go powtarzać i odpowiadać na zupełnie nowe zestawy pytań. Co w takim razie oferują oszuści? Czytaj tutaj: "Matura 2017. Uwaga na przecieki"

Matura 2017 z matematyki będzie trwała 170 minut. Tuż po godzinie 14:00 na naszym portalu opublikujemy arkusz CKE matematyka - poziom podstawowy i rozwiązania zadań zaproponowane przez naszego eksperta.



Matura 2017 1 27 Matura z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Autor zdjęcia: Fot. Marian Zubrzycki Źródło: FORUM 27

