Gdzie na studia? Najlepsze polskie uczelnie

Jakie studia wybrać – zastanawia się z pewnością nie jeden tegoroczny maturzysta. Tym, którzy chcieliby studiować na najlepszych polskich uczelniach pomoże ranking przygotowany przez Perspektywy 2017.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Hukalo /East News

Ranking przygotowywany przez Perspektywy prezentuje uczelnie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora i kształci się w nich co najmniej 200 studentów.

Reklama

W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.

Na pierwszym miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, tuż za nim znajduje się Uniwersytet Jagielloński, trzecie miejsce zajmuje Politechnika Warszawska. Czwarta pozycję zajmuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, piąta jest Politechnika Wrocławska.

Pełny ranking Perspektywy 2017 znajdziesz tutaj

Uczelnie oceniono według następujących kryteriów:

- prestiż (badano na podstawie liczby wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej oraz uznania międzynarodowego czyli pozycji uczelni w światowych rankingach),

- absolwenci na rynku pracy (na podstawie preferencji pracodawców i ekonomicznych losów absolwentów),

- innowacyjność (zastosowano cztery kryteria - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych, pozyskane środki UE, sprzedane licencje i liczba firm spin-off, spin-out)

- potencjał naukowy (kryteria: uprawnienia habilitacyjne i doktorskie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna)

- efektywność naukowa (kryteria: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, h-index)

- warunki kształcenia (kryteria: dostępność kadr wysokokwalifikowanych, akredytacje)

- umiędzynarodowienie (kryteria: programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka, wielokulturowość środowiska studenckiego).