Matura 2018: Angielski. Co powtórzyć?

Angielski na poziomie rozszerzonym jest od lat najchętniej wybieranym przez uczniów przedmiotem dodatkowym na maturze. W tym roku przystąpi do niego ponad 146 tys. osób. Poniżej prezentujemy zagadnienia, które pojawiały się na maturze z angielskiego w poprzednich latach.

Matura 2018 z języka angielskiego już za kilka dni. Egzamin na poziomie podstawowym startuje we wtorek (8 maja) o godz. 9.00, natomiast na poziomie rozszerzonym o godz. 14.00.



Oprócz znajomości środków językowych, rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu, uczniowie podczas egzaminu maturalnego muszą także stworzyć własną wypowiedź pisemną.

Na poziomie podstawowym maturzyści tworzą tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo e-mail, wiadomość na bloga lub forum internetowe) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. Długość takiego tekstu powinna mieć 80-130 słów. Z kolei na poziomie rozszerzonym uczniowie piszą tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawkę lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. Wówczas wypowiedź musi zawierać 200-250 słów.



Podczas ostatnich powtórek warto zajrzeć do poprzednich arkuszy CKE. Poniżej prezentujemy tematy wypowiedzi pisemnych, które pojawiły się na poziomie podstawowym i rozszerzonym w latach 2015-2017.

Matura 2017

Podczas ubiegłorocznej matury z angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie musieli napisać notatkę na bloga, w której opisywali wrażenia po spotkaniu ze znanym aktorem.

Polecenie brzmiało: Uczestniczyłeś(-aś) w spotkaniu ze znanym aktorem. Podziel się wrażeniami z tego spotkania na swoim blogu. Napisz, w jaki sposób zdobyłeś(-aś) zaproszenia na to spotkanie i z kim tam poszedłeś/ poszłaś. Wyraź opinię na temat miejsca, w którym to spotkanie było zorganizowane. Przedstaw przebieg spotkania. Zachęć czytelników twojego bloga do obejrzenia jednego filmu z tym aktorem i uzasadnij, dlaczego warto ten film obejrzeć.



Na poziomie rozszerzonym maturzyści wybierali jeden spośród poniższych tematów: