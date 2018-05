Matura 2018. Angielski - u nas arkusz i odpowiedzi

O godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Z kolei o godzinie 14:00 rozpocznie się matura z tego języka na poziomie rozszerzonym. W tym samym czasie w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018. Arkusze" opublikujemy arkusze CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z proponowanymi rozwiązaniami. Bądźcie z nami!

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 150 minut. Każdy uczeń, by zdać maturę musi podejść do egzaminu (poza polskim i matematyką) z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać wynik równy co najmniej 30 proc. Język na poziomie rozszerzonym jest traktowany jako przedmiot dodatkowy, dlatego nie ma ustalonego progu zdawalności. Ten wynik nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, angielski na poziomie rozszerzonym jest najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym na maturze 2018. Egzamin ten pisze 53,8 proc. tegorocznych abiturientów.

Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE - język angielski poziom podstawowy wraz z proponowanymi odpowiedziami. Z kolei po godzinie 19:00 znajdziecie u nas arkusz z angielskiego na poziomie rozszerzonym wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami. Arkuszy szukaj tutaj "Matura 2018"

Sesja matur 2018 rozpoczęła się w piątek (4 maja). Wówczas maturzyści mierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W poniedziałek przyszedł czas na matematykę - poziom podstawowy. Arkusze CKE z polskiego i matematyki wraz z odpowiedziami publikowaliśmy tutaj (kliknij)

