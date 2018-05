Matura 2018. Matematyka, język łaciński i kultura antyczna

Matematyka na poziomie podstawowym oraz język łaciński i kultura antyczna - z tymi przedmiotami mierzą się dziś maturzyści podczas drugiego dnia egzaminów. Do obowiązkowego testu z "królowej nauk" przystąpi o godz. 9.00 prawie 273 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Zdjęcie Uczniowie XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie /Bartłomiej Zborowski /PAP

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Oznacza to, że maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów, aby go zdać.

Matura z matematyki trwa 170 minut. W tym czasie abiturienci muszą rozwiązać zadania zamknięte i otwarte. W ubiegłym roku arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 25 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz dziewięciu zadań otwartych, w tym sześciu zadań krótkiej odpowiedzi i trzech zadań rozszerzonej odpowiedzi.

Po południu, o godz. 14.00, zostanie przeprowadzony egzamin z łaciny i kultury antycznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

