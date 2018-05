Matura 2018. Matematyka poziom rozszerzony. U nas odpowiedzi

Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Abiturienci mają na jego napisanie 180 minut. Tuż po godzinie 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018" opublikujemy arkusz CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez współpracującego z nami eksperta.

Zdjęcie Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z matematyki / Lech Muszyński /PAP

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie rozszerzonym składa się z zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego i zadań otwartych, w tym krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy go w raporcie "Matura 2018. Arkusze" (tutaj)

Matematyka na poziomie rozszerzonym jest jednym z przedmiotów do wyboru. Poza nią w tej grupie znajdują się jeszcze następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także język polski i języki obce nowożytne.

Żeby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym i uzyskać wynik nie mniejszy niż 30 proc. Ponadto musi także napisać co najmniej jeden (maksymalnie sześć) egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - tu nie ma wyznaczonego progu. Uczeń musi też zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.



Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

