Matura 2018. Przecieki? Wyciekły arkusze CKE? Uwaga!

W sieci znów pojawiły się fałszywe informacje, które sugerują, że wyciekły maturalne arkusze CKE. Egzamin dojrzałości 2018 startuje już jutro. Maturzysto, nie daj się oszukać!

Zdjęcie Matura 2018 startuje już w piątek, 4 maja /SLAWOMIR KOWALSKI / POLSKA PRESS /East News Matura 2018 - Aktualności ​Matura 2018: Język polski. Co będzie? Co było w poprzednich latach?

Informacje sugerujące, że doszło do maturalnych przecieków, są fałszywe. To kolejna próba wyłudzenia pieniędzy od tegorocznych maturzystów. Do podobnych sytuacji dochodziło również w ubiegłych latach.

Kiedy trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do matury, w sieci zaczynają pojawiać się jednocześnie ogłoszenia z "pewniakami maturalnymi" albo "wyciekami" arkuszy CKE.

Choć w kwietniu, tuż przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, rzeczywiście doszło do przecieku, co potwierdziła sama CKE, wszystkie dotychczasowe informacje o "wycieku" arkuszy maturalnych to nic innego, jak próba wyłudzenia pieniędzy od uczniów. Oszuści chcą, aby zapłacić im za "przecieki" na przykład poprzez wysłanie SMS-a o specjalnej treści. Nieświadomy oszustwa internauta ma otrzymać w ten sposób kod do pobrania pliku PDF. Zazwyczaj są to po prostu arkusze z poprzednich lat albo przypadkowe zadania, które nie mają nic wspólnego z oficjalnymi arkuszami maturalnymi.

Zdjęcie Screen jednej ze stron próbujących wyłudzić od maturzystów pieniądze /

Inną metodą oszustów jest też zakładanie specjalnych stron internetowych, łudząca podobnych do popularnego portalu do przechowywania i udostępniania plików. Na stronie zamieszczane są informacje m.in. takiej treści: "Wczorajszy przeciek jednej ze szkół na Mazowszu (arkusz na licencji CKE 2018/MAZ/06125/PL wydanej przez Ministerstwo Spraw Edukacji). (...) Materiał dot. całości obowiązującej części pisemnego egzaminu z języka polskiego. Skany bardzo dobrej jakości, prócz stron 4 i 7 - które są częściowo czytelne". Oszuści chcą, aby podać na stronie swój numer telefonu. Następnie regularnie wysyłają na niego płatne SMS-y.

Podobne fałszywe ogłoszenia pojawiły się również na Facebooku:

Maturzysto, bądź czujny i nie daj się oszukać!

Przypomnijmy, że już jutro, 4 maja, uczniowie rozpoczynają maturalny maraton. Najpierw przystąpią do egzaminu z języka polskiego. O godz. 9.00 rozpocznie się matura z tego przedmiotu na poziomie podstawowym, a o godz. 14.00 na poziomie rozszerzonym.

Arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami opublikujemy już jutro w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018". Zapraszamy!