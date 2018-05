Matura 2018 z matematyki. Odpowiedzi na Interii

W drugim dniu matur abiturienci przystąpili do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Już dziś po godz. 14.00 opublikujemy w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018" arkusz CKE wraz z nieoficjalnymi, proponowanymi odpowiedziami. Zapraszamy!

Zdjęcie Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z matematyki / Lech Muszyński /PAP

Prawie 340 tys. abiturientów przystąpiło w poniedziałek o godz. 9.00 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

"Wszystko jest w porządku, jest spokojnie"

Wśród zdających dzisiejszy egzamin jest 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to abiturienci z wcześniejszych roczników, którzy chcą poprawić swój wynik. Są wśród nich zarówno osoby, które do tej pory nie zdały egzaminu, jak i osoby, które zaliczyły go, ale chcą mieć lepszy wynik.

"Wszystko jest w porządku, jest spokojnie" - zapewnił w poniedziałek PAP przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Największa zmora maturzystów

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest od lat zmorą maturzystów. Pytani o przedmiot, którego obawiają się najbardziej, bardzo często wymieniają właśnie "królową nauk".



"Dla mnie ten egzamin jest największą zmorą. Ale! I tak damy radę" - napisała jedna z tegorocznych maturzystek na Twitterze tuż przed dzisiejszym egzaminem.



Inni abiturienci gorączkowo powtarzali materiał aż do ostatniej minuty:





Jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie w środę, 9 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 83 tys. abiturientów.



Choć egzamin na poziomie podstawowym budzi postrach u wielu maturzystów, matematyka na poziomie rozszerzonym należy do grupy najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i geografii.

Matura 2018. Czas start! 1 19 Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z jęz. polskiego Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 19

Maturalny maraton

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Abiturient musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich wybrać sześć.

Maturzyści muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

W piątek abiturienci rozpoczęli maturalny maraton egzaminami z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jutro zmierzą się z językiem angielskim na poziomie podstawowym (godz. 9.00) i rozszerzonym (godz. 14.00). W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z przedmiotów dodatkowych: matematyki (poziom rozszerzony), języków obcych nowożytnych, biologii, chemii, fizyki, geografii, filozofii, historii, historii sztuki, historii muzyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, czy języków mniejszości narodowych.



Pisemne egzaminy zakończą się 23 maja. Ustna sesja potrwa z kolei dwa dni dłużej, do 25 maja.

Wyniki i możliwość odwołania

Przypomnijmy, że abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, aby zdać maturę. Na przedmiotach dodatkowych nie określa się progu zaliczeniowego, wynik ten służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturienci mogą też zakwestionować uzyskany wynik i odwołać się do okręgowej komisji egzaminacyjnej, a następnie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

