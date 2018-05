Matura 2018 z WOS-u. U nas arkusz i odpowiedzi

O godzinie 9:00 rozpoczęła się matura 2018 z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin odbywa się na poziomie rozszerzonym, a na jego napisanie maturzyści mają 180 minut. Dziś po godzinie 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018" opublikujemy arkusz CKE z WOS-u wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Zdjęcie Liceum Ogólnokształcące nr XIII w Szczecinie. Pierwszy dzień matury 2018; zdj. ilustracyjne /Dariusz Gorajski /Agencja FORUM

Sesja matur 2018 rozpoczęła się 4 maja. Maturzysta - zgodnie z obecnymi zasadami - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym.

Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny - mają wybór między rozprawką a analizą tekstu poetyckiego.

Już dziś po godz. 14:00 opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi - WOS (poziom rozszerzony). Zapraszamy do naszego raportu specjalnego "Matura 2018".





