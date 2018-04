Rozpoczęła się międzynarodowa matura 2018

Kilkuset polskich uczniów rozpoczyna pisanie matury międzynarodowej (International Baccalaureate). W Polsce maturę międzynarodową można zdawać w około 40 szkołach w kraju. Na świecie do tych egzaminów podchodzi około 50 tysięcy osób.

Sesja matury międzynarodowej rozpoczęła się w ubiegły piątek egzaminami, które zdaje niewielu uczniów. Polscy uczniowie zmagania zaczynają dzisiaj egzaminem z języka ojczystego.

Joanna Szcześniak wicedyrektor i koordynator programu matury międzynarodowej w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie wyjaśnia, że aby zdać międzynarodową maturę nie wystarczy przysiąść do nauki tuż przed egzaminami, a trzeba systematycznie pracować przez dwa lata. Podczas przygotowań do egzaminu uczniowie realizują w szkole projekty i badania, które wliczają się do końcowej oceny.



Zdający mają szansę na studia za granicą na prestiżowych uczelniach. Joanna Szcześniak zaznacza, że absolwenci z międzynarodową maturą wybierają studia m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Koordynatorka wyjaśnia, że ostatnio popularne wśród absolwentów z międzynarodową maturą stały się takie kierunki wyjazdów jak Abu Dhabi i Szanghaj, gdzie swoje filie ma Uniwersytet Nowojorski oraz Dania i Holandia.



Matura międzynarodowa to jednakowy dwuletni program nauczania w szkołach na całym świecie. Przez dwa lata realizuje się sześć przedmiotów z grup przedmiotowych. Obowiązkowy jest język ojczysty, jeden język obcy, matematyka, przedmiot z grupy przedmiotów społecznych, przedmiot przyrodniczy oraz przedmiot artystyczny.



Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Wszystkie sześć przedmiotów uczniowie zdają na maturze. Trzy z nich na poziomie podstawowym, trzy na poziomie rozszerzonym. Żeby uzyskać pełny dyplom międzynarodowej matury uczniowie muszą także napisać pracę dyplomową z wybranego przedmiotu, zaliczyć przedmiot nazywany teorią wiedzy i uczestniczyć w programie rozwoju osobistego.



Sesja maturalna trwa trzy tygodnie. Prace sprawdzane są w Wielkiej Brytanii.