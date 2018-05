Matura 2018. Filozofia - arkusz CKE

Maturzyści przystąpili w środę po południu do egzaminu z filozofii na poziomie rozszerzonym. Nie był to egzamin obowiązkowy. Napisali go tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Poniżej publikujemy arkusz CKE - filozofia (poziom rozszerzony).

Filozofię zdawało 1182 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Egzamin rozpoczął się o godz. 14.00 i trwał 180 minut.

Matura z filozofii nie jest obowiązkowa. Napisali ją tylko ci abiturienci, którzy wybrali filozofię jako swój przedmiot dodatkowy.

Filozofia (poziom rozszerzony) - arkusz CKE (pobierz TUTAJ)

Maturalny maraton 2018

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich wybrać sześć. Abiturienci muszą przystąpić też do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Na przedmiotach dodatkowych nie określa się progu zdawalności. Dzisiejszego egzaminu z filozofii nie można więc nie zdać. Wynik liczy się jednak przy rekrutacji na studia.

Matury pisemne zakończą się 23 maja, a ustne - 25 maja. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 3 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać egzaminy dopiero za rok.

