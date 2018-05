Matura 2018. Fizyka poziom rozszerzony arkusz CKE i odpowiedzi

Fizykę i astronomię zdawało dziś na maturze 21 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników i 4,8 tys. osób z poprzednich roczników. Poniżej tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE fizyka i astronomia poziom rozszerzony oraz rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta.

Zdjęcie Dziś na maturze fizyka i astronomia; zdj. ilustracyjne /Marian Zubrzycki /Agencja FORUM

Matura 2018 z fizyki i astronomii trwała 180 minut. Egzamin odbywał się na poziomie rozszerzonym. Fizyka i astronomii jest jednym z przedmiotów wyboru - uczniowie deklarują chęć jej zdawania.

Aby zdać maturę uczeń musi podejść do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego i uzyskać co najmniej 30 proc. Maturzysta musi też podejść do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (maksymalnie może ich wybrać sześć). W tym przypadku nie ma określonej minimalnej liczby punktów, jaką uczeń musi uzyskać.

Arkusze CKE wraz z odpowiedziami z egzaminów, jakie odbyły się dotychczas, publikowaliśmy w naszym raporcie specjalnym "Matura 2018. Arkusze" (kliknij tutaj)

Każdy maturzysta musi też zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Wyniki z egzaminów ustnych uczeń poznaje w dniu przeprowadzenia egzaminu. Wyniki matur pisemnych zostaną ogłoszone 3 lipca.

