Matura 2018. Język angielski podstawowy arkusz CKE i odpowiedzi

Język angielski zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym jest od lat najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. To z niego byli dziś egzaminowani maturzyści. Poniżej tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE - język angielski poziom podstawowy, transkrypcję oraz proponowane rozwiązania.

Zdjęcie Matura; zdj. ilustracyjne /Mariusz Kapała /East News

Język angielski na poziomie podstawowym zdawało na maturze 2018 we wtorek 251 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli aż 92 proc. wszystkich tegorocznych maturzystów. Razem z nimi maturę z angielskiego piszą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich zarówno osoby, które przystępują do matury po raz pierwszy, jak i takie, które dotąd nie zdały egzaminu z tego przedmiotu, albo zdały go, ale chcą uzyskać lepszy wynik. Takich osób jest łącznie kilkanaście tysięcy w całym kraju.

Arkusz CKE z języka angielskiego na poziomie podstawowym składał się z zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzają wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej.



Zadania na rozumienie ze słuchu były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie tekstów pisanych i zadania na znajomość środków językowych były oparte na tekstach autentycznych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać 50 punktów.

Język angielski poziom podstawowy - arkusz CKE (wkrótce do pobrania) + transkrypcja (wkrótce do pobrania)



