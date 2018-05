Matura 2018. Język łaciński arkusz CKE

Język łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym - to ten egzamin odbył się w poniedziałkowe popołudnie sesji matura 2018. Poniżej publikujemy arkusz CKE.

Maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej zdawało w całym kraju jedynie 181 osób. Przedmiot ten należy do grupy najrzadziej wybieranych przez maturzystów.



Matura 2018. Język łaciński i kultura antyczna - arkusz CKE (POBIERZ TUTAJ)

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a sesja ustna do 25 maja.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.



