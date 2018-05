Matura 2018. Matematyka - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matematyka na poziomie rozszerzonym - to z tym przedmiotem zmagali się w środę maturzyści. Choć nie był to egzamin obowiązkowy, cieszył się ogromną popularnością. Zdawało go aż 69,6 tys. osób, czyli 25,5 proc. tegorocznych absolwentów. Tuż po godz. 14.00 opublikujemy poniżej arkusz CKE - matematyka (poziom rozszerzony) i odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał trzy godziny. Przez ten czas abiturienci rozwiązywali zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi).

Rozszerzona matura z matematyki nie jest obowiązkowa, jednak od wielu lat znajduje się w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez absolwentów jako dodatkowe. Na egzaminie z tzw. przedmiotów do wyboru nie określa się poziomu zdawalności. Egzaminu nie można więc nie zdać, ale wyniki są istotne przy rekrutacji na studia.

Maturzyści mają już za sobą obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Wczoraj mierzyli się także z językiem angielskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pisemna sesja egzaminacyjna 2018 potrwa do 23 maja, a ustna do 25 maja.



