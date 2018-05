Matura 2018. Matematyka poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Matematyka na poziomie rozszerzonym - to z tym przedmiotem zmagali się w środę maturzyści. Choć nie był to egzamin obowiązkowy, cieszył się ogromną popularnością. Zdawało go aż 69,6 tys. osób, czyli 25,5 proc. tegorocznych absolwentów. Poniżej publikujemy arkusz CKE - matematyka (poziom rozszerzony) i odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał trzy godziny. Przez ten czas abiturienci rozwiązywali zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi).

Rozszerzona matura z matematyki nie jest obowiązkowa, jednak od wielu lat znajduje się w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez absolwentów jako dodatkowe. Na egzaminie z tzw. przedmiotów do wyboru nie określa się poziomu zdawalności. Egzaminu nie można więc nie zdać, ale wyniki są istotne przy rekrutacji na studia.

Maturzyści mają już za sobą obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Wczoraj mierzyli się także z językiem angielskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pisemna sesja egzaminacyjna 2018 potrwa do 23 maja, a ustna do 25 maja.

Matematyka - poziom rozszerzony - arkusz CKE (pobierz tutaj)

