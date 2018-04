Matura to bzdura? Znani, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości

Dokładnie za miesiąc rozpocznie się matura 2018. Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania uczniów przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości. Dla zmartwionych i zestresowanych zbliżającymi się maturami mamy pocieszającą wiadomość... Bez matury też można odnieść sukces! Wiele znanych osób nie podeszło do egzaminu dojrzałości, a mimo to zrobiło zawrotne kariery. Kto nie zdał lub nie przystąpił do matury? Zobacz!

Edyta Górniak: Rozumiem napięcia i obawy maturzystów

Do egzaminu dojrzałości nie podeszła m.in. Edyta Górniak. Po ukończeniu podstawówki uczyła się w Technikum Ogrodniczym, a później w Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskim. W jednym z wywiadów mówiła, że jej mama chciała, by pracowała w kwiaciarni albo miała swój sad. Górniak wybrała jednak karierę wokalną.

Matury nie zdawała, ponieważ w tym czasie grała w musicalu "Metro" i pojechała ze spektaklem na Broadway.



"Choć sama nie podchodziłam do matury, bo w tym czasie los postawił mnie na scenie nowojorskiego Broadway'u, to uwierzcie mi, że wysoki poziom stresu nie odstępuje mnie od lat. Rozumiem więc wasze napięcia i obawy" - napisała w 2012 r. na Facebooku.