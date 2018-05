1 12

W piątek 4 maja rozpoczęła się sesja egzaminacyjna matury 2018. Na „pierwszy ogień” tradycyjnie poszedł język polski. Na poziomie podstawowym zdawało go Ponad 274 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Maturzysta - zgodnie z obecnymi zasadami - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z jęz. polskiego