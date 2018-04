Matura 2018 z matematyki. Jak rozwiązać zadania?

7 maja (poniedziałek) tegoroczni maturzyści będą zdawać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. 9 maja (środa) przyjdzie czas na egzamin na poziomie rozszerzonym. Czy istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie - "jak z sukcesem rozwiązywać kolejne zadania"? Słynny amerykański matematyk George Poyla, w swojej książce "Jak to rozwiązać", już ponad wiek temu radził, aby trzymać się czterech zasad.

Zdjęcie Matura 2018 coraz bliżej; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Na ważnych egzaminach - zwłaszcza maturze 2018 istotne, by zapanować nad emocjami, zachować jasny umysł i skoncentrować się nad każdym z zadań. George Polya, radził swoim uczniom, by rozwiązując każde zadanie z matematyki, wykonywali cztery ważne kroki. Oto one:



1. Przeczytać i zrozumieć zadanie - wiedzieć, co jest zadane, a co mamy znaleźć, obliczyć lub wykazać.

2. Przygotować plan rozwiązania. Przypomnieć sobie fakty, twierdzenie, metody, pojęcia, o których zadanie nie mówi może wprost, ale które mogą być potrzebne lub pomocne.

3. Starannie wykonać plan.

4. Rzucić okiem wstecz: sprawdzić rozwiązanie, przeanalizować je. Wyciągnąć wnioski (choćby dlatego, że podobna metoda może przydać się przy innej okazji).

Ta metoda na pewno przysłuży się maturzystom nie tylko do rozwiązywania zadań zamkniętych z matematyki, ale przede wszystkim otwartych. Tych drugich na maturze będzie mniej, ale będą one wyżej punktowane. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym w ubiegłym roku składał się z 25 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 9 zadań otwartych, w tym 6 zadań krótkiej odpowiedzi i 3 zadań rozszerzonej odpowiedzi.



Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności opisane w pięciu obszarach wymagań ogólnych podstawy programowej matematyki: wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, modelowanie matematyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja.



Podobnych wymagań powinni spodziewać się tegoroczni abiturienci. Już 7 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się matura z matematyki 2018 - poziom podstawowy. Na rozwiązanie wszystkich 50 zadań młodzież będzie mieć 170 minut.



O godzinie 14:00, w raporcie specjalnym "Matura 2018 arkusze" opublikujemy arkusz CKE oraz rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądź na bieżąco z Interią!