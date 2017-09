Franciszek do Polaków: Otwórzcie oczy na dobro

Papież zaapelował o przyjmowanie uchodźców i migrantów z otwartymi ramionami. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na Placu św. Piotra.

Tematem papieskiej katechezy była nadzieja. Franciszek powiedział, że to nie życie daje nadzieję, a odwrotnie: nadzieja podtrzymuje życie. Dodał, że gdyby ludzie nie pielęgnowali nadziei, nie zostawiliby żadnych śladów w dziejach świata.

Jak zauważył: "To nadzieja jest bodźcem tych, którzy porzucają dom, ziemię, często rodzinę, by szukać lepszego, bardziej godnego życia dla siebie i swoich bliskich". Papież zaapelował, by dzielić tę nadzieję z migrantami i towarzyszyć im w ich podróży przyjmując z otwartymi ramionami i sercem.

Zwracając się do Polaków Franciszek powiedział, by w chwilach trudności i cierpień zagrażających nadziei, prosili Boga o otworzenie im oczu na dobro, obudzenie pragnienia szczęścia i woli budowania lepszego świata dla siebie i innych.