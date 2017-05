Papież w Fatimie: Polacy pielgrzymowali pieszo

Pielgrzymi, którzy uczestniczyli w głównych obchodach stulecia objawień maryjnych w Fatimie, podkreślają, że uroczystości z udziałem papieża przerosły ich oczekiwania. W zakończonym w sobotę wydarzeniu wzięło udział ponad milion pielgrzymów z 55 państw świata, w tym z Polski.

W ocenie pochodzącego z Lizbony Antonia Pinto papież podczas sobotniej mszy w Fatimie pokazał, że chce prowadzić swój pontyfikat blisko ludzi potrzebujących, a w szczególności osób chorych. Wskazał na specjalną modlitwę i błogosławieństwo papieskie dla chorych.

"Od kilku tygodni wypowiedzi papieża koncentrują się także na zachęcaniu katolików do 'wychodzenia na peryferie'. Apelem tym Franciszek zdaje się zwracać uwagę wiernych na problem osób wykluczonych ze społeczeństwa" - powiedział PAP Pinto.

Ten blisko 40-letni lizbończyk, poruszający się na wózku inwalidzkim, ocenił, że wizyta papieska przerosła jego oczekiwania. "Franciszek zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Widać było, że i jemu podobał się klimat piątkowo-sobotnich uroczystości" - dodał Pinto.

Z opinią tą zgadza się Ricardo Oliveira, mieszkaniec portugalskiego Sacavem, który do Fatimy przybył w grupie pątników z Lizbony na krótko przed dotarciem Franciszka do sanktuarium.

"Centralne uroczystości objawień w Fatimie na długo pozostaną w mojej pamięci. Cieszę się, że udało mi się wziąć udział w modlitwach z Ojcem Świętym. Jego przybycie do naszego kraju wyzwoliło w ludziach wiele radości. Dało nam to poczucie prawdziwego święta" - powiedział PAP Oliveira.

Wśród ponad miliona uczestników uroczystości stulecia objawień maryjnych w Fatimie było też kilka tysięcy pielgrzymów z Polski. Docierali oni do portugalskiego sanktuarium zarówno w dużych grupach, jak i indywidualnie.

Nie brakowało też Polaków, którzy w małych grupach pielgrzymowali pieszo przez Portugalię, aby dotrzeć do Fatimy. Jedną z nich była Dagmara Lis z Poznania, która do sanktuarium doszła po kilkudniowej wyprawie z Coimbry.

"Do Fatimy przybyliśmy we wtorek. Cieszę się, że mogłam zobaczyć to słynne portugalskie sanktuarium, które wypełnione było atmosferą modlitwy. Odniosłam wrażenie, że gromadzący się tam ludzie są bardzo autentyczni, a miejscowość ta rzeczywiście tętni żywą wiarą" - powiedziała PAP Dagmara Lis.

Papież Franciszek przybył do Portugalii w piątek w godzinach popołudniowych. W czasie swojej dwudniowej wizyty uczestniczył m.in. w wieczornym różańcu w Kaplicy Objawień, a także w kilkudziesięciominutowych rozmowach z prezydentem i premierem Portugalii. W sobotę rano spotkał się z rodziną muzułmańskich uchodźców.

W sobotę rano papież odprawił w Fatimie mszę kanonizacyjną dwójki małych uczestników objawień z 1917 r., rodzeństwa Franciszka i Hiacynty Marto. Zostali ogłoszeni błogosławionymi przez Jana Pawła II podczas jego trzeciej, a zarazem ostatniej wizyty w Fatimie 13 maja 2000 r.

Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trójce małych dzieci - rodzeństwu Marto oraz ich kuzynce, Łucji dos Santos - przez pięć kolejnych miesięcy, zawsze w 13. dniu miesiąca, ukazywała się Maryja. Za ich wstawiennictwem prosiła ludzkość o nawrócenie i pokutę oraz przekazała im trzy tajemnice.

