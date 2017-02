Jerzy Owsiak apeluje do ministra zdrowia ws. standardów opieki okołoporodowej

"Panie Ministrze, za wcześnie! Proszę nie zmieniać nic w standardach opieki okołoporodowej, a zwłaszcza opieki nad wcześniakiem" - apeluje do Konstantego Radziwiłła Jerzy Owsiak. Prezes WOŚP odniósł się w ten sposób do zmian dotyczących opieki nad rodzącą kobietą i noworodkiem, o których Interia i RMF FM informują w ramach akcji "Kto zadba o rodzące kobiety?".

"Konstrukcja opieki okołoporodowej, stworzona przez specjalistów w ciągu ostatnich 25 lat, jest dobrze wymyślona i skutecznie funkcjonuje, ratując życie i zdrowie najmłodszych Polaków" - zaznacza Jerzy Owsiak, przypominając jednocześnie, że proces przygotowywania standardów zainicjował prof. Zbigniew Religa.

"Prawa należące się matce trzeba głośno przypomnieć"

W ciągu 25 lat działalności WOŚP - jak podkreśla jej szef - zmieniło się nie tylko wyposażenie szpitali, ale przede wszystkim "prawne i ludzkie podejście do potrzebującego pomocy noworodka".

"Mimo ogromnej wiedzy posiadanej przez personel medyczny i lekarzy, oraz ich zaangażowania w swoją pracę, nieraz życie potrafi napisać swój scenariusz. Wtedy pewien sposób postępowania i prawa należące się matce trzeba głośno przypomnieć i najnormalniej w świecie respektować" - zauważa Owsiak.

Dobra wola nie wystarczy. Musi być prawo

Zwraca również uwagę na fakt, że inaczej podchodzi się do zaleceń, a inaczej do zachowań wymaganych przez prawo. Jako przykład podaje zainicjowany przez WOŚP 15 lat temu Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu

"Opierał się on na początku tylko i wyłącznie na dobrej woli matek, aby te badania wykonać. Musiały podpisać zgodę i zdarzały się przypadki, że z różnych powodów tego nie robiły, a czasem odział noworodkowy odpuszczał sobie te badania. Po kilku miesiącach działania naszego Programu ówczesny minister Marek Balicki podpisał rozporządzenie, tworząc z tego programu badanie obligatoryjne" - przypomina Owsiak.

"Pozwoliło to uzyskać po pierwsze najlepsze wyniki na świecie w powszechności tych badań, a po drugie ‘wyłapać’ wszystkie, dosłownie wszystkie dzieci, które miały kłopot ze słuchem" - przypomina.

"Po co więc psuć to, co dobrze funkcjonuje?"

Zdaniem szefa WOŚP stworzone procedury zdecydowanie uporządkowały opiekę okołoporodową.

"Nawet te bulwersujące zdarzenia z oddziałów położniczych, które skutkują tragedią matek, potwierdzają regułę, że właśnie ktoś w tych pojedynczych sytuacjach "coś sobie odpuścił". Kobiety czują, że mają przepis prawa, który chroni je przed wszelkim łamaniem ich praw na oddziałach" - zaznacza.

"Panie Ministrze, za wcześnie, żeby coś tutaj zmieniać, bo działanie według 'swojego uznania', czyli każdego szpitala z osobna, oczywiście jest możliwe, ale moim zdaniem dopiero w momencie, kiedy praca w tych szpitalach jest ustabilizowana, a lekarze i personel medyczny pracują w spokoju, tworząc super atmosferę i wykorzystując swoja najlepszą wiedzę" - dodaje Owsiak.

"Sam pan wie, że ten świat, którym pan zarządza, jest jednym z najbardziej rozchwianych, jeśli chodzi o pewność Polaków o zdrowie, o które dbać mają placówki publicznych szpitali. Mam tu na myśli budżet, wszelkie reformy, które mają być rozwiązaniem tego, co według każdego ministra popsuł poprzednik. I pan wie, że o zdrowiu Polacy mogą mówić długo i raczej nie jest to rozmowa z tych dobrych, miłych i pogodnych" - zauważa.

"Po co więc psuć to, co dobrze funkcjonuje?" - pyta ministra Radziwiłła.

