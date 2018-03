Minister zdrowia zapowiada zmiany w standardach okołoporodowych

​Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział zmiany w opiece okołoporodowej. Mamy je poznać do końca marca.

Minister zdrowia zapowiada zmiany w opiece okołoporodowej

Łukasz Szumowski wymienił między innymi realny dostęp do znieczulenia, obecność przy porodzie ojca dziecka czy koniec tzw. ciągów porodowych oraz zapewnienie kobiecie intymności. Standardem ma być dostępność do porady laktacyjnej w każdej chwili po porodzie.

Szef resortu zdrowia zapowiedział szeroki dostęp do immunoglobulin anty Rh, gdyż obecnie - jak się okazuje - nie zawsze są one podawane. Jednocześnie podkreślił, że to nie są standardy medyczne, gdyż tymi zajmują się towarzystwa naukowe, ale standardy organizacyjne.

Minister Łukasz Szumowski chce wprowadzić premie dla placówek, w których kobiety wypełniły ankiety o satysfakcji i wysoko oceniły porodówkę.