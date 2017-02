Rafalska: Rząd PiS zmierza w kierunku poprawy opieki okołoporodowej

- Nie sądzę, żeby jakąkolwiek intencją rządu przy zmianie przepisów było obniżanie standardów medycznych, w tym standardu opieki okołoporodowej. Raczej zmierzamy w kierunku poprawy opieki okołoporodowej - mówi Interii minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska pytana, jak inaugurację programu "Bezpieczny poród" powiązać ze zmianami w przepisach dotyczących opieki okołoporodowej, które w 2016 roku przyjął Sejm, a 30 czerwca podpisał prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że regulacje na poziomie rozporządzenia ministerialnego, a raczej ich brak, mają zacząć obowiązywać od 2018 r.

"Po tej dacie medyczne standardy opieki okołoporodowej zaczną określać towarzystwa naukowe. Ich wytyczne nie będą miały charakteru przepisu powszechnie obowiązującego, co pozbawi kobiety ciężarne i rodzące domagania się realizacji swoich praw w opiece okołoporodowej. To od konkretnego lekarza w konkretnym szpitalu zależeć będzie, jak ma przebiegać poród. Ministrowi zdrowia pozostaną do określenia standardy organizacyjne opieki okołoporodowej - pisze dziennikarka Faktów, Justyna Kaczmarczyk.



- Nie wydaje mi się, żebyśmy wprowadzali jakiekolwiek standardy opieki zdrowotnej, które cofałyby nas w jakości świadczonych usług, szczególnie w tak newralgicznym i w tak czułej części. W zakresie, który jest szczególną materią ministra zdrowia, nie chciałabym się wypowiadać, ale z całą pewnością ani ustawodawca, ani rząd na pewno nie miał w planach pogorszenia standardów opieki - przekonuje Elżbieta Rafalska w rozmowie z Interią.



Kobiety potrafią wybierać szpital

- Obserwuję w funkcjonowaniu wielu oddziałów szpitali różnego stopnia referencyjność, i dzisiaj wiele z nich konkuruje miedzy sobą. To konkurowanie musi się odbywać przez jakość świadczonej usługi. Dzisiaj kobieta jak zdecyduje się na poród, nieważne czy pierwszego czy drugiego dziecka, za każdym razem sprawdzi, jaki to jest szpital, jaką ma markę, jaką opiekę proponuje, jakich ma położników, jaką opiekę będzie miało też dziecko, jakie ma gwarancje, że w sytuacjach pojawienia się jakiegoś ryzyka, będzie dobrze traktowana i otrzyma opiekę na najwyższym poziomie. Kobiety potrafią wybierać szpital, wybierać oddział, jechać w odległe miejsca, więc takie twierdzenie, że jesteśmy za obniżaniem standardów nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale w szczegółach mogę to dalej rozpoznać, bo rzeczywiście na mój adres e-mailowy takie apele wpływają - mówi w rozmowie z Interią Rafalska.



Wspólna akcja Interii i RMF FM

Interia wspólnie z radiem RMF FM - w ramach akcji "Kto zadba o rodzące Polki" - upominają się o prawa kobiet i domagają się przywrócenia gwarantowanych przez państwo zasad opieki medycznej, które dawały im szanse na poród w godnych warunkach i zapewniały bezpieczeństwo. Wesprzeć inicjatywę może każdy. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi przepisami, wejdź na naszą stronę prawodogodnegoporodu.interia.pl i wyślij list do posłów.





