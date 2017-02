Rafalska: W sprawie standardów opieki okołoporodowej zainterweniuję u ministra zdrowia

- Rząd zmierza w kierunku poprawy opieki na polskich porodówkach - utrzymuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, pytana przez dziennikarza Interii, jak inaugurację programu "Bezpieczny poród" powiązać ze zmianami w przepisach dotyczących opieki okołoporodowej. Minister przyznała, że na jej skrzynkę mailową spływają apele w tym temacie. Jak z kolei zapewniła w rozmowie z reporterem RMF FM, zainterweniuje w tej sprawie u ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła.

Zdjęcie Minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska /Andrzej Hulimka/Reporter /Reporter

Rządowy projekt ustawy wprowadzającej zmiany w tym zakresie parlament przyjął w czerwcu 2016 r., w tym samym miesiącu podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, że obecne regulacje na poziomie rozporządzenia ministerialnego będą obowiązywać najdalej do końca 2018 r.



Po tej dacie medyczne standardy opieki okołoporodowej mają być określane przez towarzystwa naukowe. Ich wytyczne nie będą miały charakteru przepisu powszechnie obowiązującego. To od konkretnego lekarza w konkretnym szpitalu zależeć będzie, jak ma przebiegać poród. Ministrowi zdrowia pozostaną do określenia standardy organizacyjne opieki okołoporodowej.

- Nie wydaje mi się, żebyśmy wprowadzali jakiekolwiek standardy opieki zdrowotnej, które cofałyby nas w jakości świadczonych usług, szczególnie w tak newralgicznym i w tak czułej części - przekonywała Rafalska w rozmowie z Bartoszem Bednarzem, dziennikarzem Interii.



Jak zauważyła, dziś wiele szpitali rywalizuje między sobą o pacjenta, co "musi się odbywać przez jakość świadczonej usługi". - Kobiety potrafią wybierać szpital, wybierać oddział, jechać w odległe miejsca. Twierdzenie, że jesteśmy za obniżaniem standardów nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale w szczegółach mogę to dalej rozpoznać, bo rzeczywiście na mój adres e-mailowy takie apele wpływają - powiedziała Interii minister Rafalska.

Po zmianach standardy medyczne w opiece okołoporodowej nie będą już miały formy rozporządzenia - wytyczne towarzystw naukowych to niższa ranga niż powszechnie obowiązujące prawo. Szefowa resortu, zapytana o przez reportera RMF FM Michała Dobrołowicza o obawy kobiet z tym związane, odpowiedziała: - "Rozumiem, że to będą rekomendacje, które będą musiały być przestrzegane. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek towarzystwo naukowe zaproponowało standard, który nie będzie standardem europejskim. Może te standardy będą zawyżane? Rozumiem, że to rozwiązanie wywołało zaniepokojenie w związku z tym, że kobiety, które są tym zainteresowane, mają większe zaufanie do ministra zdrowia niż do towarzystw naukowych. Warto się nad tym zastanowić".

Zdaniem Elżbiety Rafalskiej, standardy przygotowane przez towarzystwa naukowe też będą kontrolowane. - Ktoś płaci za wykonanie tych usług: w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia, a w zreformowanym systemie ochrony zdrowia inny podmiot. Wykonanie tych usług w określonym standardzie będzie kontrolowane. To wcale nie znaczy, że to będzie poza kontrolą, ja tego nie rozumiem. Docierają do mnie głosy, że może być to problematyczne w sytuacji spornej, gdy ktoś będzie domagał się choćby odszkodowania z ubezpieczenia, gdy w czasie porodu wydarzy się coś, co nie powinno się wydarzyć. Moim zdaniem, powinny teraz odezwać się towarzystwa naukowe. Jeżeli są wątpliwości, trzeba poważnie porozmawiać - stwierdziła.

W rozmowie z reporterem RMF FM zadeklarowała także, że zainterweniuje w tej sprawie i porozmawia z ministrem Radziwiłłem. - Jestem przekonana, że intencją ustawodawcy jest podnoszenie standardów: wszystkich, nie tylko bardzo wrażliwej opieki okołoporodowej. Wyjaśnię tę sprawę z panem ministrem, poproszę go o przedstawienie tych informacji - powiedziała.

***

Interia wspólnie z radiem RMF FM - w ramach akcji "Kto zadba o rodzące Polki" - upominają się o prawa kobiet i domagają się przywrócenia gwarantowanych przez państwo zasad opieki medycznej, które dawały im szanse na poród w godnych warunkach i zapewniały bezpieczeństwo. Wesprzeć inicjatywę może każdy. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi przepisami, wejdź na naszą stronę prawodogodnegoporodu.interia.pl i wyślij list do posłów.

Zdjęcie Standardy opieki okołoporodowej w Polsce / INTERIA.PL