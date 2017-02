Standardy opieki okołoporodowej trafią pod obrady komisji?

- Nie było do tej pory głosów ws. standardów opieki okołoporodowej, więc się nimi nie zajmowaliśmy - zaznacza w rozmowie z RMF FM posłanka Elżbieta Gelert z PO. Jeżeli - w wyniku wspólnej akcji Interii i RMF FM - posłowie zostaną zasypani petycjami, sprawa może trafić pod obrady komisji w drugiej połowie roku.

Decyzje ws. standardów opieki okołoporodowej w ich obecnym wymiarze zapadły w czerwcu 2016 r. Tempo prac posłów było szaleńcze. Przypomnijmy: projekt ustawy, w którym po sugestiach Naczelnej Izby Lekarskiej odebrano ministrowi zdrowia prawo do określania standardów medycznych 3 czerwca trafił do Sejmu. 9 czerwca odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Obrady na sali plenarnej i w komisji zdrowia były burzliwe, ale nie poruszono tematu obowiązywania standardów medycznych. Przykryła go głównie sprawa zadłużenia szpitali i ich dekomercjalizacji. 10 czerwca ustawa ekspresowo przeszła drugie i trzecie czytanie, potem przemknęła przez Senat bez poprawek, a 30 podpisał ją prezydent.

- Nie pamiętam szczegółów czerwcowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia - przyznaje w rozmowie z RMF FM była minister zdrowia Ewa Kopacz.

Więcej na ten temat w materiale dziennikarki Interii Justyny Kaczmarczyk.

"Petycja jest słuszną rzeczą"

- Rzeczą wyjątkowo ważną i bezcenną są standardy, a taki standard opieki okołoporodowej był wypracowany - przypomina w rozmowie z RMF FM Ewa Kopacz.

- Jeśli dzisiaj przychodzi władza, która za wszelką cenę chce wszystko zmieniać, to mam wrażenie, że ta obawa powinna kobietom towarzyszyć. Petycja (TUTAJ możesz ją wysłać) jest słuszną rzeczą. Niech piszą. Mam nadzieję, że to ich (rząd - red.) w jakikolwiek sposób powstrzyma - dodaje.

Komisja zdrowia zajmie się standardami w drugiej połowie roku?

Jak wynika z rozmowy z Elżbietą Gelert, sprawa standardów opieki okołoporodowej może trafić pod obrady komisji w drugiej połowie roku.

Posłanka zaznacza, że nie zajmowali się standardami, bo "nie było głosów" w tej sprawie.



- Jeżeli piszą i wysyłają, to po przeczytaniu spróbujemy, żeby w drugiej połowie roku (bo na pierwszą połowę roku plan na komisję jest już zatwierdzony) sprawa standardów opieki okołoporodowej trafiła pod obrady - deklaruje w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem posłanka Gelert.

Wspólna akcja Interii i RMF FM

Interia wspólnie z radiem RMF FM - w ramach akcji "Kto zadba o rodzące Polki" - upominają się o prawa kobiet i domagają się przywrócenia gwarantowanych przez państwo zasad opieki medycznej, które dawały im szanse na poród w godnych warunkach i zapewniały bezpieczeństwo.



