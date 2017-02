Dochody Państwa Islamskiego zmalały o połowę

Dochody organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS) zmalały w ciągu ostatnich dwóch lat o 50 procent - podaje "Der Spiegel", powołując się na raport londyńskiego King's College, do którego niemiecki tygodnik miał dostęp.

Zdjęcie Dżihadyści z samozwańczego Państwa Islamskiego / zdj. ilustracyjne /AFP

Raport, który zostanie zaprezentowany w sobotę w Monachium na konferencji poświęconej sprawom bezpieczeństwa, podaje, że podczas gdy w 2014 roku IS dysponowało dochodami w wysokości 1,89 mld dolarów, to w 2016 roku wyniosły one w przeliczeniu na dolary - 870 milionów.

Według autorów dokumentu spadek ten wynika z faktu, że IS już nie tylko nie zwiększa kontrolowanego obszaru, ale nieustannie traci grunt pod nogami w Iraku i Syrii, przede wszystkim zaś kontrolę nad źródłami ropy naftowej.

Jednak - jak podkreślają autorzy raportu - to, że Państwo Islamskie biednieje, nie oznacza jeszcze, że maleje zagrożenie atakami terrorystycznymi z jego strony.

"Według obliczeń władz francuskich, na przeprowadzenie zamachów 13 listopada 2015 roku w Paryżu terroryści z IS wydali nie więcej niż 20 tys. euro" - powiedział Peter Neumann, jeden z czterech autorów raportu.