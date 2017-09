Dziennikarz BBC podszył się pod rekruta ISIS

Islamscy bojownicy usiłowali zrekrutować dziennikarza BBC przed marcowym zamachem na Moście Westminsterskim w Londynie. Myśleli, że komunikują się z 17-letnim londyńczykiem. Dziennikarz utrzymywał kontakt z islamskimi bojownikami na zakodowanej stronie internetowej. Udawał młodego muzułmanina, który po doświadczeniach z narkotykami pragnie powrócić na łono islamu.

Zdjęcie Służby na miejscu marcowego ataku w Londynie /AFP

Przypomnijmy, w wyniku marcowego zamachu w Londynie zginęło sześć osób, a 49 zostało rannych. Napastnik, znajdując się na Moście Westminsterskim, najpierw wjechał samochodem w tłum ludzi, po czym wysiadł z pojazdu i rzucił się z nożem na policjantów.



Podczas rozmowy islamscy bojownicy usiłowali namówić dziennikarza do zabicia policjanta. Mężczyzna został poinstruowany, w jaki sposób i gdzie może zaopatrzyć się w broń oraz amunicję.



Islamistów interesowała także szczegółowa wiedza na temat potencjalnych celów w Londynie. Podczas konwersacji sugerowali atak na Moście Westminsterskim, gdzie kilka miesięcy później samotny zamachowiec zabił przechodniów i policjanta pilnującego wejścia do parlamentu.

Podczas dalszej wymiany padła sugestia zorganizowania ataku na moście London Bridge, miejscu innego ataku, do którego doszło w czerwcu. "Samochód, siekiera, każde narządzie jest dobre - co ty na to?" - napisał do dziennikarza kontakt operacyjny ISIS, podpisujący się kryptonimem Menadżer. "Zabij tylu innowierców, ilu możesz, normalnych ludzi, to najlepsza metoda szerzenia strachu" - dodał.

Jak donoszą media, brytyjski kontrwywiad był na bieżąco informowany o kontaktach dziennikarza z komórką rekrutacyjna ISIS.



Bogdan Frymorgen