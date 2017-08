Dżihadyści grożą papieżowi. Zapowiadają zamach

Dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego (IS) opublikowali kolejny film propagandowy, na którym grożą papieżowi Franciszkowi. "Będziemy w Rzymie" - zapowiadają bojownicy.

Zdjęcie Fragment propagandowego filmu IS /YouTube /

Wideo zostało nagrane na Filipinach, gdzie trwają zacięte walki pomiędzy dżihadystami a siłami rządowymi. Na propagandowym filmie widać, jak islamscy terroryści dewastują kościół, niszcząc krzyż i figury Jezusa oraz Matki Boskiej. Jeden z bojowników drze także zdjęcie papież Franciszka na kawałki.

Reklama

"Pamiętajcie niewierni, będziemy w Rzymie" - grożą dżihadyści.



Brytyjski portal express.co.uk zauważa, że bojownik, który trzyma w ręku zdjęcia Franciszka, mówi z wyraźnym, amerykańskim akcentem. Na filmie podpisano go jako Abu Jindala.



Dżihadysta grozi śmiercią nie tylko papieżowi, ale także wszystkim chrześcijanom. "Na końcu wasza religia zostanie złamana" - mówi. "Tak chce Allah, a my wypełnimy jego wolę" - dodaje.



Kilka dni temu Christoph Graf - dowódca Gwardii Szwajcarskiej, która odpowiada za bezpieczeństwo Watykanu - przyznał, że zamach w Rzymie jest "tylko kwestią czasu". Zapewnił jednocześnie, że gwardia jest gotowa na ewentualny atak.

"Może tylko kwestią czasu jest to, kiedy dojdzie do ataku w Rzymie. Ale jesteśmy gotowi także na to" - oświadczył dowódca.

Po krwawych atakach dżihadystów w Hiszpanii, w Watykanie wzmocniono środki bezpieczeństwa i kontrole. Towarzyszą one przede wszystkim spotkaniom z papieżem Franciszkiem na audiencji generalnej oraz podczas modlitwy Anioł Pański.