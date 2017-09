​Irak: 16-letniej Niemce grozi kara śmierci

16-letnia Linda Wenzel, która uciekła z Niemiec, by dołączyć do ISIS, może zostać skazana na karę śmierci. Dziewczyna błaga o litość, ale premier Iraku zapowiada surowy wyrok, jeśli zostanie udowodnione, że zabijała niewinnych ludzi - czytamy w "The Daily Mail".

Zdjęcie Linda Wenzel /YouTube

Lindę Wenzel z Pulsnitz schwytano w ruinach Mosulu w lipcu. Obecnie przebywa w Bagdadzie, gdzie oczekuje na wyrok.

Reklama

16-latka została w ubiegłym roku nakłoniona do opuszczenia swojego rodzinnego miasta przez czeczeńskiego bojownika ISIS, którego poznała przez internet, a później poślubiła. Jej mąż zginął później w walkach w Iraku.

Według irackich śledczych Wenzel miała działać w ramach "moralnej policji" w Mosulu, pilnując m.in. odpowiedniego stroju kobiet.

Pojawiły się także inne, niepotwierdzone informacje - jakoby dziewczyna była snajperką ISIS, a także urodziła dziecko.

Podczas schwytania, zarejestrowanego przez irackich żołnierzy, 16-latka płakała i mówiła, że chce wrócić do domu. Słowa te powtórzyła w więziennej celi, dodając, że żałuje wstąpienia w szeregi ISIS.

"Nastolatkowie, na mocy określonych przepisów, odpowiadają za swoje czyny, zwłaszcza jeśli mówimy o działalności przestępczej obejmującej zabijanie niewinnych osób" - tak sprawę 16-letniej Lindy skomentował premier Iraku Hajdar al-Abadi.

W irackich więzieniach przebywa obecnie kilkaset kobiet niebędących obywatelkami Iraku, a podejrzewanych o działalność w ISIS. Wśród nich m.in. Belgijki, Francuzki czy Syryjki.