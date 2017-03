Irak: Na terenie więzienia znaleziono zbiorową mogiłę

​Irackie siły paramilitarne poinformowały o odkryciu masowego grobu na terenie więzienia w pobliżu Mosulu. Zawiera on szczątki ofiar pomordowanych przez dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /MAURICIO LIMA / AFP /AFP

W grobie znajdują się ciała 600 osób, pomordowanych po zajęciu więzienia w 2014 roku przez dżihadystów. Wśród ofiar były także kobiety.



W Mosulu trwają walki pomiędzy irackimi siłami a fanatykami islamskimi. Organizacje humanitarne alarmują, że sytuacja cywilów jest dramatyczna.



Według informacji przekazanych przez irackich dowódców, armia kilka dni temu przejęła most Wolności na rzece Tygrys. To drugi spośród pięciu mostów w Mosulu, który wrócił pod kontrolę rządowego wojska. Przeprawy są co prawda zniszczone, ale żołnierze chcą je odbudować i tym samym zwiększyć swój potencjał w walkach z tak zwanym Państwem Islamskim.