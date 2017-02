Irak: Szturm sił rządowych na lotnisko zajęte przez dżihadystów

Państwowa telewizja iracka poinformowała w czwartek, że siły rządowe opanowały lotnisko w Mosulu na północy Iraku w kilka godzin po rozpoczęciu tam szturmu na pozycje dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS), kontrolujących zachodnią część miasta.

Zdjęcie Irackie siły rządowe w Mosulu /PAP/EPA

"Siły szybkiego reagowania i policja w pełni kontrolują port lotniczy w Mosulu" - ogłosiła telewizja.

Irackie siły rządowe wkroczyły w czwartek na teren lotniska w Mosulu, położonego na południowym zachodzie miasta, po raz pierwszy od 2014 roku, kiedy dżihadyści opanowali to miasto. Doszło do gwałtownej wymiany ognia z bojownikami IS.

Prywatna libańska telewizja Al-Majadin relacjonowała na żywo wydarzenia na lotnisku w Mosulu, m.in. pokazując, jak śmigłowiec sił rządowych ostrzeliwał pozycje dżihadystów.

Tymczasem irackie oddziały antyterrorystyczne dotarły w okolicę bazy wojskowej al-Gazlani, gdzie wywiązały się zażarte starcia z bojownikami IS - odnotowuje agencja AP. Według najnowszych doniesień antyterroryści wkroczyli już do bazy.

Szturm na lotnisko i bazę przypuszczono w piątym dniu ofensywy sił rządowych na zachodnią część Mosulu, która jest ostatnim bastionem IS w Iraku. Po kilku tygodniach ciężkich walk wojsko irackie odbiło w styczniu z rąk dżihadystów wschodnią część miasta.

Według ONZ od początku ofensywy na Mosul domy musiało opuścić ponad 160 tys. cywilów. Liczbę ofiar śmiertelnych operacji szacuje się na kilka tysięcy.