​ISIS nadawało w szwedzkim radiu

Zwolennicy tzw. Państwa Islamskiego przejęli częstotliwość szwedzkiej radiostacji Mix Megapol i przez 30 minut nadawali zapętlony utwór zachęcający do wstąpienia w szeregi ISIS - informuje "Daily Mail".

Do zdarzenia doszło w piątek (10 listopada) o godzinie 8:30 rano. Po piosence Eda Sheerana zdumieni radiosłuchacze mieszkający w Malmo usłyszeli utwór wychwalający Allaha i zachęcający, by wstępować do ISIS.

Zapętlony utwór dżihadystów był emitowany przez pół godziny.

"To bardzo poważny incydent, który został natychmiast zgłoszony na policję" - poinformował rzecznik radia.

"Daily Mail" przypomina, że aż 300 obywateli Szwecji opuściło kraj, by walczyć w szeregach ISIS.