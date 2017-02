Poczatek operacji przejęcia zachodniego Mosulu z rąk IS

Premier Iraku Hajder al-Abadi ogłosił w niedzielę rozpoczęcie operacji przejęcia z rąk dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) zachodniej części Mosulu, drugiego co do wielkości miasta Iraku, które okupowane jest przez IS od czerwca 2014 r.

Zdjęcie Dzieci w obozie Hasan Sham dla uchodźców z Mosulu, zdjęcie ilustracyjne /AFP

Jak podała kancelaria premiera w komunikacie, "szef rządu ogłosił rozpoczęcie operacji oswobadzania zachodniej części Mosulu".



Irackie siły, wspierane przez lotnictwo koalicji pod dowództwem USA rozpoczęły 17 października 2016 r. zakrojoną na szeroką skalę kontrofensywę na Mosul, ostatni bastion dżihadystów z IS w Iraku. Po kilku tygodniach ciężkich walk wojsko przejęło w styczniu br. kontrolę nad wschodnią częścią miasta.

"Ogłaszamy nową fazę operacji Niniwa, podczas której wyzwolimy zachodni Mosul" - powiedział Abadi w krótkim przemówieniu telewizyjnym. "Nasze siły zaczynają oswobadzać mieszkańców spod terroru Daesz (arabski akronim IS)" - dodał. Mosul jest stolicą prowincji Niniwa.

Część zachodnia Mosulu jest mniejsza od części wschodniej, ale jest gęściej zaludniona. To tam znajdują się pewne punkty oparcia zbrojnego dżihadystów - pisze agencja AFP.

Oczekuje się, że siły federalne policji i wojsko rozpoczną nową fazę ofensywy poprzez skierowanie się w stronę lotniska w Mosulu, położonego na południowych obrzeżach miasta, na zachód od rzeki Tygrys, dzielącej miasto na dwie części. Ta walka może być jedną z najcięższych od początku ofensywy mającej na celu odzyskanie miasta - zauważa AFP.

Mosul to ostatni bastion IS w Iraku; to tam w czerwcu 2014 roku przywódca tzw. Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi proklamował kalifat na okupowanych terenach w części Iraku i Syrii.

Od początku ofensywy na Mosul domy musiało opuścić ponad 160 tys. cywilów - wynika z danych ONZ. Liczbę ofiar śmiertelnych operacji szacuje się na kilka tysięcy.