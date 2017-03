Ponad 900 niemieckich dżihadystów walczy w Syrii i Iraku

Liczba dżihadystów, którzy od początku konfliktu wyjechali z Niemiec do Syrii i Iraku, by wspierać Państwo Islamskie, wzrosła do 910 - podał w piątek "Der Spiegel", powołując się na dane Niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji. Około 145 z nich zginęło w walce.

Zdjęcie Terroryści Państwa Islamskiego /YouTube

Jak twierdzi Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji, ponad połowa tych dżihadystów ma niemieckie obywatelstwo, a jedna piąta to kobiety.

Reklama

Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią islamiści - jedna trzecia z tych, którzy wyjechali, po pobycie w rejonie walk powróciła do Niemiec. 70 z nich prawdopodobnie brało bezpośredni udział w walkach.

Za zjawisko pozytywne służby uznają spadającą dynamikę wyjazdów. Ponieważ presja na tzw. Państwo Islamskie ze strony międzynarodowej koalicji rośnie, wielu potencjalnych bojowników ociąga się z decyzją o wyjeździe - czytamy w "Spieglu".