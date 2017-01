Turcja poinformowała o zabiciu w Syrii ponad 1300 islamistów

Od wkroczenia wojsk tureckich do Syrii w sierpniu ub.r. zabiły one we współdziałaniu z tamtejszymi bojownikami sunnickimi 1362 rebeliantów z tzw. Państwa Islamskiego (IS) - poinformowała w piątek turecka państwowa agencja Anatolia, powołując się na sztab generalny.

Zdjęcie Dżihadyści z samozwańczego Państwa Islamskiego / zdj. ilustracyjne /AFP

Według niego, 168 innych członków IS raniono, a sześciu pojmano. Żołnierze tureccy i bojownicy sunniccy zabili też 291 członków kurdyjskiej milicji zbrojnej YPG, a czterech innych ranili. Ponadto 11 członków YPG - formacji związanej z zakazaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu (PKK) - poddało się.



Jak twierdzi sztab generalny, w ramach operacji Tarcza Eufratu udało się odepchnąć Państwo Islamskie od granicy syryjsko-tureckiej. Od grudnia trwają ciężkie walki o znajdujące się pod kontrolą islamistów miasto Al-Bab.