​Turcja: Zatrzymano 100 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim

W ramach operacji antyterrorystycznej wymierzonej w Państwo Islamskie (IS) turecka policja zatrzymała w piątek 100 osób, podejrzanych o związki z tą dżihadystyczną organizacją - poinformowała oficjalna agencja Anatolia.

Policja w Stambule przeprowadziła w nocy z czwartku na piątek jednocześnie kilka operacji w siedmiu dzielnicach miasta. Zatrzymano 82 cudzoziemców, których narodowości nie ujawniono. Zdaniem służb bezpieczeństwa zatrzymani planowali udać się do Syrii, by walczyć w szeregach Państwa Islamskiego. Domniemani dżihadyści będą postawieni przed sądem.

W wyniku oddzielnej akcji policji w południowej prowincji Adana w piątek rano zatrzymano 11 Syryjczyków podejrzanych o związki z IS. Siedem kolejnych osób, których narodowości nie podano, aresztowano w prowincji Izmir na zachodzie kraju.

W czwartek policja w Ankarze zatrzymała ponad 170 domniemanych członków IS. Łącznie w ramach akcji wymierzonej w tę organizację wydano nakazy aresztowania 245 osób.

Akcja antyterrorystyczna w Stambule, jak zauważa AP, może mieć związek z zaplanowanymi na piątek uroczystościami upamiętniającymi 79. rocznicę śmierci założyciela Republiki Tureckiej Mustafy Ataturka.

Jak podaje Anatolia, w Turcji w wyniku ataków przypisywanych Państwu Islamskiemu zginęło ponad 300 osób. W ubiegłym miesiącu policja zlikwidowała uśpione komórki IS i zatrzymała kilkudziesięciu domniemanych terrorystów, którzy zdaniem służb planowali przeprowadzić zamach podczas państwowego święta. Od sierpnia ub.r. policja w Stambule przeprowadziła co najmniej 100 operacji antyterrorystycznych i zatrzymała prawie 1000 osób podejrzewanych o związki z IS.