​Zwolennicy ISIS grożą zabiciem księcia Jerzego

Sympatycy tzw. Państwa Islamskiego umieścili w sieci zdjęcie księcia Jerzego wykonane przed szkołą, do której uczęszcza, sugerując, że może on paść ofiarą terrorystów - podaje brytyjski tabloid "The Sun".

Zdjęcie Książę Jerzy w drodze do szkoły /AFP

"Nawet rodzina królewska nie zostanie ocalona" - głosi wiadomość towarzysząca zdjęciu księcia Jerzego.

Zwolennicy ISIS zamieścili również adres szkoły, do której uczęszcza mały książę.

Post został opublikowany w aplikacji Telegram, z której chętnie korzystają dżihadyści. To właśnie ta aplikacja została wykorzystana do rekrutacji zamachowca z Berlina.

Brytyjskie media przypominają, że elitarna szkoła w londyńskim Battersea jest chroniona w sposób szczególny, od kiedy zaczął się w niej uczyć członek rodziny królewskiej.