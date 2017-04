​KE: Dyskusja państw UE o sytuacji Polski w tym półroczu

Dyskusja państw członkowskich UE na temat sytuacji Polski w kontekście prowadzonej przez Komisję Europejską procedury praworządności powinna się odbyć w tym półroczu - oznajmiła w poniedziałek unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova.

"Jestem przekonana, że państwa członkowskie jako klub krajów powinny powiedzieć, iż to, co dzieje się w Polsce jest możliwe do oceny w ramach procedury praworządności. Sądzę, że powinno to odbyć się tak szybko, jak tylko to możliwe. Mówimy o tym, żeby dyskusja na temat Polski odbyła się w tym półroczu" - powiedziała Jourova na konferencji prasowej w Brukseli.

Jak podkreśliła, KE będzie występować do państw unijnych o ich opinię w tej sprawie. Nie oznacza to jednak wystąpienia poprzez KE o uruchomienie wobec Polski procedury opisanej w art. 7 unijnego traktatu. Pozwala on na nałożenie w ostateczności sankcji na kraj naruszający zasady demokracji i rządów prawa. Do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest jednomyślność przywódców państw UE.

Wiceszef KE Frans Timmermans, oceniał pod koniec marca, że uruchomienie wobec Polski artykułu 7 w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego mogłoby przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i nie byłoby zbyt pomocne. KE chce jednak, by o sytuacji w naszym kraju porozmawiali ministrowie ds. europejskich państw UE.