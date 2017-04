Kukiz o referendum ws. edukacji: Nigdy nie jest za późno, niech mi PiS nie wciska kitu

"Nigdy nie jest późno na referendum”"– tak Paweł Kukiz mówi w Porannej rozmowie w RMF FM o referendum ws. edukacji. "W sprawach, które są ważne dla wszystkich obywateli, głos obywateli należy uszanować" – podkreśla gość Roberta Mazurka. "Jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów. Ale to nie ja mam decydować, czy będą gimnazja, czy nie, podobnie nie jak pani premier ma decydować. To są tak ważne sprawy, że pyta się o to obywateli" – podkreśla Kukiz. "Dla mnie argumentacja, że jest już za późno, bo reforma powoli jest wdrażana i ma wejść w życie we wrześniu, jest niekonsekwencją, ponieważ PiS przywróciło poprzedni wiek emerytalny powołując się na ponad 2 mln podpisów zebranych pod wnioskiem o referendum" – mówi. "Niech mi kitu Prawo i Sprawiedliwość nie wciska" – dodaje.

Robert Mazurek, RMF FM: W studiu dwóch feministów - Paweł Kukiz i Robert Mazurek.

Paweł Kukiz: - Dzień dobry państwu, senna atmosfera, deszcz pada.

Feminista Paweł Kukiz dzisiaj bez laptopika, jak kazał zauważyć, ale za to w stroju całkiem organizacyjnym. To wrócił pan niedawno z tego szkolenia GROM-u, bo tak po ciuchach sądząc?

- No tak nie dawno to nie - jakieś 10 dni temu, 2 tygodnie.

Od tego czasu się pan nie przebrał - rozumiem.

- Proszę pana - częściowo jestem przebrany.

60 godzin bez snu i hipotermia - tak pan reklamuje kursy GROM-u. Już pędzę w takim razie.

- Ja zapraszam serdecznie. Każdy mężczyzna powinien, prawdziwy mężczyzna proszę pana, powinien przejść taki kurs. Nie wiem, czy dotrwałby pan do końca.

Dobrze, a na czym to polegało? Proszę się pochwalić, co pan musiał zrobić.

- Nie można nam o wszystkim mówić, natomiast kurs był przeprowadzony tak profesjonalnie, że tam był m.in. element porwania i zachowania się po zatrzymaniu, po wzięciu w niewolę...

Ale pana porwali?

- To było w ramach ćwiczeń oczywiście. Najpierw była ucieczka, potem zatrzymanie. Gdybym ja wiedział, co się dzieje po zatrzymaniu, do punktu zbornego szedłbym przez Bydgoszcz. Było to tak realistycznie, tak profesjonalnie zrobione, że ja byłem przekonany pod koniec tych ćwiczeń, że jestem rzeczywiście w rękach islamistów i generalnie to nie życzyłem sobie już niczego innego tylko śmierci, żeby to się jak najszybciej skończyło.

Ja nie wiem, czy ja po tym mogę porozmawiać normalnie o referendum ws. edukacji.

- Nie proszę pana, już nic nie będzie w moim życiu normalnie.

Ale tę rozmowę spróbujemy jednak normalnie doprowadzić do końca. Pytanie całkiem serio brzmi: czy to nie jest za późno na referendum ws. edukacji? Pan uważa, że trzeba, bo milion osób się podpisało pod wnioskiem.

- Proszę pana, nigdy nie jest za późno na referendum, dlatego że w sprawach, które są ważne dla wszystkich obywateli głos obywateli należy uszanować. Jeżeli pan prezydent, również Prawo i Sprawiedliwość już chyba w 2013 roku złożyli publicznie wspólnie obietnicę, że pod każdą inicjatywą obywatelską, pod którą zbierze się milion podpisów, żadna z takich inicjatyw nie będzie zbagatelizowana, odrzucona, no to ja oczekuję dotrzymania słowa.

Ale pani premier mówi tak: Wtedy, kiedy można było myśleć o referendum, tego wniosku nie było. Teraz już jest za późno, już jest wszystko zdecydowane.

- Nie, nie, nie. Mówiło się już wtedy. Nie, proszę pana, to jest nieprawda, dlatego że już wcześniej słyszałem głosy... Zacznijmy od tego: ja jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów, ale to ja jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów, natomiast część moich znajomych np. nie jest zwolennikami, być może część z nich nawet się podpisała. To nie ja mam decydować, czy będą gimnazja czy nie, podobnie jak pani premier, nie pani premier ma decydować tylko to są tak ważne sprawy, że o takie rzeczy pyta się obywateli. Wie pan, dla mnie argumentacja, że jest już za późno, bo reforma już powoli jest wdrażana i we wrześniu ma wejść w życie jest pewną niekonsekwencją...

Wie pan, chwalić Boga mamy maj...

- Sekundę, jest niekonsekwencją, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przywróciło poprzedni wiek emerytalny, co prawda nie rozpisując referendum, ale powołując się na 2 miliony ponad podpisów zebranych pod referendum. Niech mi kitu Prawo i Sprawiedliwość nie wciska.

Ja panu nie będę niczego wciskał, zwłaszcza po pańskim kursie, bo się boję.

- No i słusznie, proszę pana, jak pan nie lubi to niech się pan proszę pana boi.

Używałem tych samych argumentów w rozmowie z minister edukacji. Posłowie PiS-u bronią się jednym argumentem - 1,5 roku temu ludzie wybrali PiS. Teraz mieliby w referendum decydować, czy PiS ma spełniać swoje obietnice wyborcze?

