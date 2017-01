Reforma edukacji. Wzór uchwały ws. sieci szkół

Będziemy wspierać każdy samorząd we wdrażaniu reformy oświaty - zapewnia minister edukacji Anna Zalewska w liście do samorządowców. Wraz z nim resort opublikował w piątek wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju.

Zdjęcie Minister Anna Zalewska i premier Beata Szydło /Jakub Kamiński /PAP

Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca i - jak mówiła wcześniej minister - sami samorządowcy w toku konsultacji prosili o przygotowanie przez MEN wzoru tego aktu. "Po to, żeby był on jednolity, żeby nie było wątpliwości i by wojewodowie nie mieli kłopotu z oceną prawną" - wyjaśniała Zalewska.

Reklama

Przygotowane przez samorządy sieci szkół będą opiniowane przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.

W projekcie uchwały zaproponowano zapisy uwzględniające różne możliwe warianty przekształcania gimnazjów lub włączania ich do istniejących już szkół oraz załączniki zawierające tabele opisujące plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r. (będzie to ostatni dzień istnienia gimnazjów) oraz opisujące sieć publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Zgodnie z ustawami: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, zmieniona zostanie struktura szkół w Polsce. W miejsce obecnie istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Wprowadzono wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone, do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

W opublikowanym w piątek liście do samorządowców minister Zalewska napisała m.in., że w budżecie państwa zarezerwowane są "pieniądze na pokrycie bieżących wydatków związanych z wprowadzaniem reformy".

"Szacujemy, że w najbliższych dwóch latach koszty zmian wyniosą około 900 mln zł. Zapewniliśmy te środki w subwencji oświatowej. Zagwarantowaliśmy również finansowanie na kolejne lata. Od 2017 r. subwencją oświatową objęliśmy dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w kwocie 4300 zł średnio na dziecko. Łącznie na ten cel z budżetu będzie przekazana kwota 1 mld 430 mln zł." - głosi list.

"Ponadto na dostosowanie szkół do reformy planujemy corocznie pieniądze dla samorządów z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. W tym roku będzie to około 168 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł." - napisała minister.