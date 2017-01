Reforma edukacji. Zalewska podaje szczegóły

Koordynatorem zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji będzie wiceminister edukacji Maciej Kopeć - poinformowała minister edukacji Anna Zalewska we wtorek na konferencji prasowej.

Zalewska poinformowała także, że do końca tygodnia udostępniona zostanie samorządom tzw. specuchwała, czyli "wzór uchwały projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju".



Zgodnie z kalendarium reformy do 31 marca 2017 r. rady gmin muszą podjąć uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju; wcześniej muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty; ma on 21 dni na wydanie opinii.

Na konferencji podano też informację na temat pierwszego etapu spotkań w regionach na temat reformy. Odbyło się blisko 1,5 tys. spotkań, w których uczestniczyło ponad 45 tys. osób.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe - reformujące system szkolny w Polsce. Zgodnie z nimi wrócą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Reforma rozpocznie się 1 września 2017 r.