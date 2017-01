RMF: Do końca marca zniknie zespół tworzący "Nasz Elementarz"

Do końca marca Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwiduje zespół zajmujący się "Naszym Elementarzem" - dowiedział się reporter RMF FM. Od kilku tygodni trwa wygaszanie prac - informuje resort.

Zdjęcie Opracowania i wydrukowanie "Naszego Elementarza" kosztowało ponad sześćdziesiąt milionów /Wojtek Laski /East News

Ministerstwo informuje, że nie będzie poprawiało książek do nowej podstawy programowej.

"Nie będziemy zlecać aktualizacji podręczników" - usłyszał w MEN reporter RMF FM. Poprawki mogą we własnym zakresie zrobić nauczyciele, którzy do czasu, gdy darmowe książki fizycznie się nie zużyją, będą mogli z nich korzystać. Resort podkreśla jednak, że nie będą to podręczniki, a "materiały edukacyjne".

Na likwidacji darmowego elementarza najbardziej skorzystają wydawnictwa, bo jak usłyszał nasz reporter w resorcie edukacji, gotowe materiały przygotowane na potrzeby tych książek zostaną udostępnione i będą mogły zostać użyte do "tworzenia nowej oferty podręcznikowej lub innych zasobów edukacyjnych".

Grzegorz Kwolek