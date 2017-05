RMF: Tak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty

Cztery przedmioty w ciągu trzech dni - tak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty. Resort edukacji zaprezentował projekt rozporządzenia w tej sprawie. Po wrześniowym wejściu w życie reformy edukacji w ciągu dwóch lat pojawią się ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie licea.

Jak będzie przebiegał egzamin ósmoklasisty? W pierwszym dniu przez dwie godziny uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę z języka polskiego. W drugim czeka ich trwający sto minut test z matematyki.

Na ostatni dzień zaplanowano dwa egzaminy - z wybranego języka nowożytnego i jednego z przedmiotów kierunkowych. Języki do wyboru to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski. Z kolei przedmioty kierunkowe to biologia, chemia, fizyka, geografia oraz historia.

Ostateczny kształt nowego sprawdzianu poznamy w czasie wakacji. Do pierwszego września Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować przykładowe zadania, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty.