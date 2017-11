Zalewska: Więcej etatów nauczycieli w tym roku szkolnym

W tym roku szkolnym mam więcej etatów nauczycieli o ponad 17 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska przedstawiając w poniedziałek dane z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Zdjęcie Minister edukacji Anna Zalewska /Łukasz Szeląg /Reporter

"Mamy w tym roku szkolnym więcej etatów nauczycieli o 17 tys. 768 w porównaniu z rokiem poprzednim" - powiedziała szefowa MEN. Jak podkreśliła, są to dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Reklama

System Informacji Oświatowej (SIO) to elektroniczny system baz danych. Działa od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli.

Na początku października Związek Nauczycielstwa Polskiego podał dane, z których wynika, że w wyniku reformy edukacji pracę straciło 6,5 tys. nauczycieli (zwolniono ich lub nie przedłużono umowy o pracę), 12,7 tys. nauczycielom obniżono wymiar zatrudnienia, 5,3 tys. nauczycieli pracuje w kilku szkołach, 600 nauczycieli przeszło w stan nieczynny, a 2,3 tys. nauczycieli przeszło na emerytury lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zaznaczył wówczas, że są to dane niepełne - odnoszą się do 70 proc. samorządów. Pochodzą z arkuszy organizacyjnych pracy szkół i z wrześniowych aneksów do nich; pokazują stan z 30 września.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wielokrotnie podkreślała w ostatnich miesiącach, że jednym z celów reformy edukacji jest ochrona miejsc pracy nauczycieli, a zwolnienia to efekt niżu demograficznego. Podkreślała, że w ciągu dwóch lat przekształceń spodziewanych jest 10 tys. dodatkowych etatów dla nauczycieli.