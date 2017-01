Zalewska: Reforma edukacji to ważna i dobra zmiana dla polskiej szkoły

- Reforma edukacji to ważna i dobra zmiana dla polskiej szkoły - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska po podpisaniu przez prezydenta ustaw reformujących oświatę. - Teraz przed nami etap wdrażania - podkreśliła.

"Będziemy z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami" - powiedziała Zalewska. Na wtorek zapowiedziała konferencję prasową ws. szczegółów wdrażania reformy.

"Prawo oświatowe to nie tylko 4-letnie liceum, szkoła branżowa, ale to również wychowanie, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo. To również mniejsze klasy, ograniczenie zmianowości. To wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, wzmocnienie roli związków zawodowych, roli wychowawców. Szkoła ma stać się miejscem wspólnego działania dla dobra dzieci" - powiedziała minister Zalewska.

"Mamy nowoczesne podstawy programowe, wydawnictwa zdążą z podręcznikami" - zapewniła. Jak dodała minister MEN jest obecnie na etapie przygotowywania się do wysyłki listów - do rodziców, samorządowców, dyrektorów szkół - z informacjami o reformie.

Szefowa MEN podkreśliła, że reformę poprzedziła "debata z Polakami o tym jak system edukacji należy zmieniać". "Za nami setki spotkań: wojewodowie, kuratorzy, wizytatorzy wypełnili swoje zadanie" - powiedziała.

Dodała, że zmiany w polskiej szkole rozpoczęły się w grudniu 2015 r., kiedy to "przywracano wolność rodziców w decydowaniu o tym czy sześciolatek pójdzie do przedszkola czy też do szkoły".

"Dzisiaj (...) dzięki determinacji pani premier, dzięki determinacji całego rządu sześciolatek uczący się w przedszkolu jest objęty subwencją oświatową" - przypomniała minister.

Szefowa MEN: Reforma oświaty to 5 tys. nowych miejsc pracy

W wyniku reformy oświaty powstanie ponad 5 tys. nowych miejsc pracy - oświadczyła w poniedziałek minister edukacji Anna Zalewska. Wcześniej prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system oświaty.

"Prawo oświatowe zadbało o nauczyciela. Pojawią się nowe miejsca pracy oraz nowe oddziały. Wyliczyliśmy, że będzie to ponad 5 tysięcy nowych miejsc pracy" - powiedziała Zalewska na wspólnej konferencji prasowej z premier Beatą Szydło.

Minister zapewniła, że szkoły są przygotowane do reformy. "System informacji oświatowej pozwala analizować i przewidywać różnego rodzaju sytuacje. Mamy policzone pomieszczenia. Wiemy, ile dzieci będzie w tym podwojonym roczniku" - powiedziała minister.

Zgodnie z reformą w roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów - po VIII klasie szkoły powszechnej i III gimnazjum.

"Jesteśmy do tego przygotowani, prawo oświatowe wyraźnie wskazuje, że oprócz liceum jest branżowa szkoła, technikum. Wszystkie te systemy są drożne to znaczy, że po każdym typie szkoły będzie można zdać maturę. W związku z tym nasza analiza przewiduje jednoznacznie, że nie będzie problemów z podwojonym rocznikiem" - dodała.

Prezydent podpisał w poniedziałek ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.