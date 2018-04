Odnaleziono zagrabione dzieła sztuki. Gliński: Efekt pracy wielu osób

Kolejne trzy odnalezione polskie dzieła sztuki to efekt długiej i często żmudnej pracy wielu osób - powiedział w piątek PAP minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jak dodał, systematyczna współpraca resortu z policją i innymi instytucjami pozwala osiągnąć właściwe efekty.

Zdjęcie Na zdjęciu Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego /Fot. Grzegorz Lyko / ArtService /Agencja FORUM

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w piątek, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy razem ze stołecznymi policjantami zabezpieczyli trzy obrazy zagrabione w czasie II wojny światowej z Muzeum Narodowego w Krakowie - "Ananas" J. Pankiewicza, "Pejzaż z okolic Neapolu" I. Trusza oraz "Portret Prezydenta Ignacego Mościckiego" K. Pochwalskiego.

Jak podkreślił wicepremier, odnalezione polskie dzieła sztuki "to efekt długiej i często żmudnej pracy wielu osób". "W Wydziale ds. Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracują profesjonaliści. Bez ich wiedzy, doświadczenia i umiejętności nie byłoby takich sukcesów, jak ten dzisiejszy" - powiedział Gliński.

Szef resortu kultury podziękował także funkcjonariuszom ze stołecznej komendy policji. "To właśnie dobra i systematyczna współpraca Ministerstwa Kultury z policją i innymi instytucjami pozwala osiągać właściwe efekty" - stwierdził.

Jak dodał, dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe jest jednym z priorytetów resortu kultury. "Dzisiejsza informacja jest przykładem takiego działania. Cieszę się, że coraz częściej możemy informować o kolejnych odnalezionych polskich dziełach sztuki" - powiedział.

Według informacji przekazanych w komunikacie przez MKiDN, obraz Józefa Pankiewicza "Ananas" odnaleziono w styczniu 2018 r. Dzieło pochodzi najprawdopodobniej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Obiekt trafił do Muzeum w 1928 r. W czerwcu 1940 r. został skonfiskowany przez okupacyjne władze niemieckie i przeniesiony do biur Generalnego Gubernatorstwa. Jego losy pozostawały nieznane aż do 2016 r., kiedy to dzieło zostało zidentyfikowane w jednym z albumów prezentujących twórczość Pankiewicza. W nocie katalogowej obiektu widniał dopisek: własność prywatna, Warszawa. Dzięki działaniom stołecznej policji udało się zlokalizować dzieło w jednej z warszawskich kolekcji prywatnych. Obecnie powołani zostali eksperci, których badania mają ostatecznie zweryfikować, czy dzieło to jest tożsame ze stratą wojenną Muzeum Narodowego w Krakowie.

MKiDN podało, że dzieło Iwana Trusza "Pejzaż z okolic Neapolu" pojawił się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych w marcu 2018 r. Dzieło zostało podarowane Muzeum Narodowemu w Krakowie pod koniec lat 30. XX w. przez Stanisława Badeniego, skąd zaginęło w czasie II wojny światowej.

Z kolei "Portret Prezydenta Ignacego Mościckiego" autorstwa Kazimierza Pochwalskiego został podarowany przez artystę Muzeum Narodowemu w Krakowie w 1934 r. Obraz został wówczas przekazany do dekoracji krakowskiego magistratu, gdzie stanowił ozdobę gabinetu prezydenta miasta. Portret pozostał tam do wybuchu II wojny światowej, nigdy nie powrócił do Muzeum, a jego dalsze losy pozostawały nieznane. Obiekt został wystawiony na sprzedaż przez jeden z warszawskich domów aukcyjnych w marcu br., gdzie zabezpieczyła go stołeczna policja.

Wszystkie trzy dzieła figurowały w bazie strat wojennych MKiDN.

Ministerstwo Kultury przypomniało, że w ostatnim półroczu udało się

odnaleźć cztery obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, zaginione podczas wojny. W listopadzie 2017 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zabezpieczyli obraz Maksymiliana Gierymskiego "Zima w małym miasteczku". Dzieło zostało zaprezentowane 8 stycznia 2018 r. w galerii Muzeum Narodowego w krakowskich Sukiennicach.

"W czasie II wojny światowej z Muzeum Narodowego w Krakowie zrabowano blisko 120 dzieł malarstwa polskiego, które do dziś są poszukiwane. Są wśród między innymi obraz Juliana Fałata +Zaloty myśliwca+, Szymona Czechowicza +Święci Paweł i Jan uzdrawiający kalekę+ czy Władysława Jarockiego +Hucułka+" - napisano w komunikacie resortu kultury.

MKiDN zwróciło uwagę, że "kolejne zabezpieczone w ostatnim czasie obrazy mogą świadczyć o tym, że zabytki te nigdy nie opuściły kraju, padły zaś łupem powojennego szabru".(PAP)

Autorzy: Daria Porycka, Katarzyna Krzykowska