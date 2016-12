Światowe Dni Młodzieży w Krakowie kosztowały ponad 200 mln zł

Ponad 200 mln zł wyniosły koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Sfinansowano je z wpłat zarejestrowanych uczestników, darowizn osób prywatnych i firm, składek od wiernych oraz wsparcia z budżetu państwa. Najwięcej wpływów było z wpłat uczestników ŚDM - 142,7 mln zł.

Zdjęcie Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie /Dominik Gajda /Reporter

"Przygotowując się do tego wydarzenia staraliśmy się działać roztropnie, to znaczy główna zasada która nami kierowała - nie wydawać więcej pieniędzy, niż ich posiadamy (...). W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace, rozliczenia faktur, po których możemy przedstawić bilans ŚDM" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik krakowskiej kurii ks. Piotr Studnicki. Jak poinformowała Paulina Guzik z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, na koszty organizacji i przebiegu tego wydarzenia złożyły się wszystkie działania organizacyjne na przestrzeni trzech lat. W sumie jest to 200,6 mln zł.

Reklama

Najwięcej kosztowała obsługa pielgrzymów, którzy otrzymywali specjalne plecaki, tzw. niezbędniki pielgrzyma, organizacja ich zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenie i aplikacje mobilne, dając łączny koszt wynoszący blisko 110 mln zł. Przygotowanie miejsc pięciu Wydarzeń Centralnych ŚDM na krakowskich Błoniach oraz w Campusie Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki, a także miejsc spotkań towarzyszących (m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II) kosztowało łącznie 67 mln zł.

Źródła finansowania

Archidiecezja Krakowska, organizator Światowych Dni Młodzieży bazowała głównie na pięciu źródłach finansowania wydarzenia: składkach partycypacyjnych uczestników, które przyniosły 142,7 mln zł, składkach od wiernych we wszystkich polskich kościołach i parafiach - 19,6 mln zł, darowiznach prywatnych i firm wspierających - 17,9 mln zł, dochodów spółki ŚDM 2016 - 1,6 mln zł oraz wsparciu z budżetu państwa dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego - 19,4 mln zł.

Źródła finansowania przyniosły łącznie kwotę blisko 201,3 mln zł. Jest to więcej niż całkowity koszt organizacji ŚDM, dając ponad 600-tysięczną rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Oprócz wydatków na obsługę pielgrzymów i przygotowanie miejsc głównych wydarzeń w koszty organizacji wliczono też wydatki na przygotowania do ŚDM, w tym zjazd delegatów, a także koszty wynagrodzenia pracowników Komitetu Organizacyjnego oraz wolontariuszy długoterminowych, call center oraz wydarzeń poprzedzających. W sumie wyniosły one blisko 10 mln zł.

Organizacja Festiwalu Młodych odbywającego się na kilkudziesięciu scenach festiwalowych, a także katechez w ponad 300 miejscach na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej kosztowała ponad 7 mln zł.

Organizacja i obsługa centrum informacyjnego i rejestracyjnego podczas ŚDM pochłonęła blisko 2 mln zł. W koszty organizacji wpisano również tzw. koszty inne (obsługi medialnej, strony internetowej, promocji i zorganizowania tłumaczeń) - łącznie wyniosły one blisko 4,7 mln zł.

Jak podkreślili organizatorzy, w porównaniu do organizacji Światowych Dni Młodzieży na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, ŚDM w Krakowie były najmniej kosztowne, w tym o ponad połowę tańsze niż ostatnie w Rio de Janeiro w 2013 r.