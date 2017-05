Stworzył Harrego Pottera, walczy o SZLACHETNĄ PACZKĘ

Bieda nie jest oczywista. Próbowali zwrócić na to uwagę artyści, biorący udział w warsztatach Film Spring Open. Młodzi twórcy, inspirowani słowami Sławomira Idziaka, stworzyli filmy opowiadające o Szlachetnej Paczce – od dokumentów po reklamy.

Zdjęcie Szlachetna Paczka /materiały prasowe

Sławomir Idziak i Film Spring Open

Sławomir Idziak, operator filmowy znany z takich filmów jak "Helikopter w Ogniu", czy "Harry Potter zakon Feniksa", od kilku lat organizuje w Polsce unikatowe wydarzenie na skalę europejską - warsztaty filmowe Film Spring Open.

Zaprasza na nie ponad 300 młodych artystów, którymi opiekują się najlepsi profesjonaliści kina. Udostępnia również sprzęt. Przez 10 dni inspiruje młodych artystów do tworzenia projektów filmowych. Od lat pojawiają się w nich problemy, którymi zajmuje się Szlachetna Paczka.

Zdjęcie Sławomir Idziak i Natalie Portman / materiały prasowe

30 tysięcy inspiracji do scenariusza

Obecne na Film Spring Open hollywoodzkie gwiazdy motywują młodych artystów do tworzenia własnych dzieł filmowych i do poszukiwania dróg rozwoju. Idziak zachęca do dbania o swoją wrażliwość artystyczną - przestrzega przed szukaniem tematów prowokacyjnych i poświęcaniem swojej energii na produkowanie reklam o proszkach do prania.

- Szlachetna Paczka może was zainspirować - to 30 000 historii co roku, które mogą stać się dla was podstawą do napisania scenariusza reklamowego czy filmowego - przekonywał Idziak na konferencji prasowej z udziałem Juliette Binoche.

Zdjęcie Zdjęcie z konferencji z Juliette Binoche / materiały prasowe

Spot "Mądra pomoc"

Młodzi twórcy przedstawili różne historie, podejmując niejednokrotnie temat pomagania.

Niektórzy próbowali ukazać Paczkę przez pryzmat "mądrej pomocy" - zwracali uwagę na celowość pomagania, kontrastując je z częstym problem nietrafionego prezentu, lub pomaganiem z poczucia serca, a nie rozsądku.

Spot "TRAGEDIA ŻYCIA RODZINNEGO"

Artyści próbowali również zwrócić uwagę na to, że bieda nie jest oczywista. W jednym ze spotów starali się ukazać problem tych, których dotyka nieszczęśliwy wypadek.

Ten film przedstawia opowieść inspirowaną prawdziwą historią starszego pana, którego świat zawalił się po utracie bliskich. Dotarli do niego wolontariusze. Film jest próbą ukazania problemu przywracania do życia w społeczeństwie.

Spot "ANTONI I DOMICELA"

W tym spocie młodzi twórcy ukazali historię staruszków mieszkających na odludziu. Zapytani przez wolontariusza o specjalne upominki, mówili o worku ziemniaków.

Film jest hołdem artystów dla tysięcy ludzi, mieszkających w zapomnianych zakątkach Polski, dla których największym skarbem jest miłość drugiej osoby.

Spot "PIERWSZY RAZ"

Na Film Springu Open nie zabrakło też próby humorystycznego ujęcia Szlachetnej Paczki.

W poniższym filmie młodzi artyści próbowali ukazać różnorodność i wieloaspektowość pomocy.

Bieda według PACZKI

Dzięki współpracy z artystami na Film Spring Open, Szlachetna Paczka stworzyła scenariusz do reklamy, którą zrealizowała dzięki współpracy twórców spotkanych na Film Spring Open.

W tej reklamie starano się zmierzyć z próbą opowiedzenia o tym, kim są potrzebujący. W myśl idei, że to nie wędka, nie ryba zmienia człowieka, ale mentalność. Film tłumaczy, że czasami nie trzeba prezentów, by pomóc zmienić czyjeś życie - niekiedy trzeba dodać sił, wzmocnić w walce.

